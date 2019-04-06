Врата в другие реальности: Перед смертью люди видят одинаковые сны – эксперты

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9 из 10 пациентов, переживших клиническую смерть, посещали одни и те же зловещие видения. За ними приходили призраки умерших родственников и знакомых.

Толкование снов всегда была прерогативой мистиков, визионеров и гадалок. По другому взглянуть на проекции нашего подсознания впервые предложил психиатр Зигмунд Фрейд, который сделал сны краеугольным камнем психоаналитики. Современные ученые тоже занимаются подобными исследованиями и вот что они выяснили: перед смертью люди видят одинаковые сны.

Эксперты провели масштабное исследование, в котором проинтервьюировали 66 пациентов хосписов, причем опросы одного и того же человека проводились до 10 раз. В результате эксперты выяснили, что 90% опрошенных, видели сны, которые предсказывали последующие события или, проще говоря, вещие сны.

Самыми любопытными эксперты считают тот факт, что сны людей, переживших клиническую смерть, и пациентов хосписов очень отличаются. Почти все «воскресшие» видят один и тот же сюжет - полет к свету в конце туннеля, а у возрастных пациентов никаких тоннелей нет. В хосписах людям снится, что они должны куда-то идти. Они паковали свои вещи, хотя не могли осознать куда именно они отправляются. Транспорт для путешествия у разных людей мог отличаться, но в 7 случаях из 10 в путешествии их сопровождали умершие родственники или знакомые, которые рассказывали что-то хорошее и успокаивающее. Иногда пациенты видели места, где были счастливы в детстве. При этом частота таких сновидений прямо зависела от того, когда человек умрет. Чем чаще он видел умерших, тем меньше времени ему оставалось жить. Негативные эмоции или сильные переживания испытывали только 30% людей. Чаще всего видения были вязаны с войнами.

По мнению некоторых экспертов, феномен массовых вещих снов - это яркий пример проявления теории струн, согласно которой существует бесконечно множество альтернативных нашей реальностей. События, произошедшие в одной реальности-струне, могут окончиться совершенно иначе в другой. Люди видят схожие сны перед смертью, потому что перед ними открываются врата в другие реальности, а войти в них или нет - человек решает сам. Так происходит потому, что мозг во сне работает намного активнее, чем во время бодрствования, и его возможности не сковывают полученные человеком знания. Таким образом, он открыт для восприятия всего нового, независимо от того, насколько удивительным это показалось бы наяву, в том числе он может заглядывать в пограничные реальности. События в каждой из них могут незначительно отличаться друг от друга, а во сне человек сам определяет свое будущее, выбирая в какую новую реальность он перейдёт.

Кстати, в древности волхвы на Руси знали, что любой человек способен повлиять на свою судьбу, но это требует серьезных волевых усилий. Если цель представлялась мудрецу достойной, он мог научить человека как переломить ход событий себе на пользу.