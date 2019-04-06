В будущем людям не место: Человечество может исчезнуть из-за гибридов растений и машин - мнение

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Несъедобная флопа будет устойчива к любым видам физического воздействия. Учёные начинают уничтожать самих и вызывать катастрофу себя планетарного масштаба.

Учёные уже не раз сожалели о своих достижениях, ведь то же открытие атомной энергии породило как мощные электростанции, так и смертоносные бомбы. Недавно в Сеть попало мнение, согласно которому люди совсем не учатся на своих ошибках, ведь с каждым годом появляется всё больше инноваций, способных раз и навсегда положить конец человечеству. В данный момент учёные разрабатывают искусственный интеллект, попутно обучая машин производить себе подобных, но реализации сценария «Терминатора» мировым экспертам, очевидно, мало, из-за чего они начали производство гибридов растений и машин. Американские специалисты углубились в создание растений, в которых их неотъемлемой частью будут наноматериалы. Подобно губке, такие вещества смогут задерживать парниковые газы, препятствуя глобальному потеплению, а также значительно увеличить выживаемость флоры в экстремальных условиях. Однако, учёные не учитывают тот факт, что попав в дикую природу, такие гибриды могут размножиться и превратить все зелёные насаждения на Земле в неубиваемые заросли.

Судя по всему, в будущем Голубой планеты людям попросту не место, ведь дальнейшему развитию человечества угрожает слишком большое количество пагубных факторов от восстания разумных машин, атомной войны, нашествия инопланетян и прочих мистических судных дней, до банального вытеснения землян более живучей формой жизни. Кроме того, человеческий род может исчезнуть ещё и из-за того, что гибриды растений и машин будут попросту несъедобны, ведь желудок у людей вряд ли способен переварить кукурузу с частицами металла. Эксперименты с генной модификацией флоры уже познали горечь неудачи, когда мировое сообщество отказалось от продуктов с пагубным воздействием на геном человека, поэтому данная разработка, скорее всего, также будет запрещена в целях планетарной безопасности.