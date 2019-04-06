Йод всему голова: ТОП-8 продуктов, от которых умнеют - эксперты

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Глупых и умных людей нет. Есть дефицит веществ, которые участвуют в построении мозга и его работе.

Пищевые привычки и диеты отражаются на интеллектуальных способностях любого человека, считают эксперты. Из школьной программы мы знаем, что йод – всему голова, от него зависит наше здоровье и интеллект. Ученые доказали, что глубокий дефицит йода может привести к заболеваниям щитовидной железы, что крайне опасно для женщин, потому что тогда есть риск родить ребенка с диагнозом кретинизм, то есть с резким отставанием в физическом и умственном развитии.

Для России вопрос дефицита йода особенно актуален. Почти половина людей страдает от нехватки йода, а это снижает IQ в среднем на 10–15 баллов. Как правило, больше всего от нехватки йода страдают в регионах удаленных от моря или океана. Выход есть, уверяют эксперты.

Ученые назвали ТОП-8 продуктов, от которых действительно умнеют.

1. Печень трески. Всего 43 г обеспечат организм дневной нормой йода. Кроме того, она богата жирными кислотами омега-3, витамином D, E и C, которые являются источником молодости.

2. Красная икра. Для дневной нормы йода достаточно 50 г. Икра также богата фосфором, калием, железом, витаминами А, D, E, которые отвечают за крепость костей и эластичность хрящевой ткани.

3. Креветки и другие морские обитатели. 79 г морских гадов содержит запас йода на целый день. Еще они содержать очень полезный астаксатин, который нейтрализует свободные радикалы и укрепляет центральную нервную систему.

4. Хек. Суточная норма йода содержится в 93 г рыбы. Кроме этого, хек богат редкими и жизненно важными витаминами B12 и PP, фосфором, серой, калием, хромом и кобальтом.

5. Пикша. Содержание в ней йода примерно такое же как в хеке. Как и все тресковые, пикша содержит рекордное количество фосфора и селена.

6. Морская капуста. Суточную потребность в йоде обеспечит 100 г капусты. В ней полно также витаминов A, E, C, B, железа и магния, а главное, в ней всего 25 ккал на 100 г, поэтому она не заменима в борьбе за стройность.

7. Фейхоа. Чтобы получить суточный запас йода придется съесть 214 г экзотических фруктов. Это может быть проблемой, вкус фейхоа довольно кислый, поэтому осилить такое количество смогут не все.

8. Хурма. Вкусный и сладкий плод содержит еще меньше йода, чем фейхоа. Ради дневной нормы йода придется съесть 500 г фрукта, что опасно для талии.

Что именно выбрать для восполнения дефицита йода, каждый решает сам, а вот выяснить его уровень в организме должен врач. К нему следует обратиться, если вы начали жаловаться на слабость, усталость, набрали вес без причины и стали забывчивы.