Найден детёныш рептилоида: NASA раскрыла фото окаменелого змея с Марса

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Уфолог выложил в Сеть доказательства существования на Марсе жизни. На снимке отчётливо виднеется волнистая структура неизвестного науке существа, похожего на головастиков.

Тысячи конспирологов по всему миру продолжают утверждать о мировом заговоре, в котором древняя раса рептилоидов якобы тайно правит Землёй, влияя на решения лидеров многих государств. Похоже, на Марсе недавно был найден настоящий детёныш рептилоида, так как NASA раскрыла новые сенсационные фото, сделанные марсоходом Curiosity. Аппарат по обыкновению отсылал земным учёным снимки марсианской поверхности, а на одной из фотографий, как выяснили эксперты, находились хорошо сохранившиеся останки окаменелого змея. Известный уфолог Джо Уайт сразу же разместил в свободный доступ доказательства существования на Марсе жизни, которая по неизвестным причинам оборвалась тысячи лет назад. На приближенном изображении отчётливо виднеется волнистая структура неизвестного науке существа, похожего на головастиков. Как и детёныши земных лягушек, у окаменелых останков голова значительно превосходит по размерам туловище, а с виду марсианское создание походит на гремучую змею.

На поверхности Красной планеты кроме тонн породы и камней с прочими минералами почти ничего не осталось после веков воздействия на неё солнечных ветров. При любых обстоятельствах камень просто физически не мог принять подобную форму, ведь из-за длительного влияния свирепых пылевых бурь он уже давно переломился бы в наиболее тонких местах. Судя по всему, марсоход действительно наткнулся на труп инопланетного детёныша, и теперь теории о том, что перед своей гибелью марсиане успели отправить на Землю «ковчег», чтобы сохранить свои наиболее развитые формы жизни, уже не кажутся откровенной выдумкой. К тому же Curiosity недавно наткнулся на окаменевшее марсианское колесо, симметричные формы которого явно говорят о его рукотворной природе.