Экспресс-метод похудения: «Зелёная» диета и 3 продукта помогут вернуть форму к лету

Сегодня, 13:29

Если придерживаться огуречной диеты, можно потерять до 1 кг в день. Отлично помогают сбросить лишний вес яблоки. В совокупности эти продукты станут отличными помощниками, чтобы вернуть форму.

Девушка рассказала подписчикам, что подготовиться к лету ей помогает «зелёная» диета. Она включает в себя огурцы и яблоки. Данный рацион эксперт назвала «экспресс-метод похудения». Она заявила, что каждый из этих продуктов по-своему полезен для организма. Так, огурцы содержат большое количество калия, магния, фосфора, кальция, меди и витаминов С и В.

Яблоки помогут очистить организм от токсинов, восстанавливают нарушенный метаболизм, а также повышают уровень липидов в крови. Блогер отмечает, что яблочная диета позволит сбросить до 6 кг в неделю. По её мнению, это очень значительный показатель, который говорит о действенности метода.

Кроме того, оба продукта содержат много воды, а потому способны обезопасить организм от обезвоживания и быстро его насытить, а также вывести избыток соли. Блогер порекомендовала также пить в течение дня чай или кефир. Такая диета положительно повлияет на самочувствие и при некоторых хронических болезнях (гипертонии, атеросклероза, болезни сердца). Однако не рекомендуется использовать данные продукты для диеты в случае наличия почечной недостаточности.

Есть ещё один продукт, который также поможет в похудении. Это руккола. Многие эксперты советуют её в качестве отличного средства, которое способствует ускорению метаболизма, сжиганию жиров и выведению токсинов. Помимо чувства сытости, диетологи уверены, что она положительно влияет на работу ЖКТ и улучшает работу нервной системы. Именно эти 3 продукта помогут встретить летний сезон в отличной форме, не изнуряя организм жёсткими диетами, которые часто приводят к ровно противоположным результатам.