«Христос не спасёт»: Благовещение 7 апреля может обернуться кровавой мясорубкой Нибиру – уфолог

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Нападение пришельцев в преддверии Пасхи, светлый праздник Благовещение 7 апреля, может быть не случайным, а цинично спланированной акцией геноцида. День, когда россияне расслаблены и веселы – это лучший день для удара, считает уфолог с Земли.

За последние месяцы повышенная активность НЛО не раз замечена именно в канун христианских праздников. Уфологами установлена прямая параллель между днями празднеств и «суетой» пришельцев на Земле.

«Известно, что рептилоиды с Нибиру давно тайно присутствуют на планете – ведут слежу, занимаются шпионажем, собирают информацию. Кроме того, их агенты (в том числе и люди) периодически корректируют курс развития человечества. Всё это говорит ровно об одном – не за горами военный удар по Земле силами пришельцев и верных им людей», - рассказывает редакции председатель Дальневосточной ассоциации уфологов.

Так, повышенная активность НЛО была замечена в январское Крещение, на Рождество и даже в конце декабря, в день рождения Христа. После – несколько месяцев относительной тишины. Уфолог уверен, в это время рептилоиды собирались с силами, вели тайную подрывную деятельность, чтобы нанести коронный удар в день, когда земляне будут наиболее уязвимы и расслаблены.

Таким днём, помимо Пасхи, может стать Благовещение уже завтра, 7 апреля. По заверениям уфологов, в этот день нужно быть особо бдительным, ибо он может обернуться кровавой мясорубкой с применением самого передового вооружения.

Так, известно, что пришельцы имеют энергетическое, гравитационное, климатическое и пси-оружие, которое давно и успешно тестируют на землянах, провоцируя катаклизмы, катастрофы и погодные аномалии.

Праздник Благовещения приурочен к евангельскому событию – явлению благой вести архангелом Гавриилом Марии о том, что она станет первой в истории «непорочной» роженицей – на неё сойдёт Святой Дух.

Однако, снизойти на головы православных и других землян может флот Нибиру, который, по некоторым данным, сейчас активно копит силы на обратной стороне Луны.

«Христос не поможет. Все попытки исследований обратной лунной поверхности Россией, Китаем и Израилем говорят о необходимости найти там базы рептилоидов, о которых правительствам известно.»

В силу этого завтра уфологи рекомендуют почаще смотреть в небо и постараться не вступать в контакт с пришельцами – в день Благовещения НЛО могут вести себя агрессивно.