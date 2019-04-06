«NASA снова врёт людям!»: На Земле обнаружено ДНК древнего марсианина

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Учёные не верят NASA, которое утверждает, что на Марсе жизни нет. Исследователи из Венгрии поставили весь мир на уши, обнаружив органические следы на «марсианском» метеорите, упавшем 40 лет назад в районе Южного полюса.

В 70-х годах в горах Аллан в Антарктике был обнаружен зарывшийся в землю метеорит, который отнесли к марсианским. Находка под грифом ALH-77005 была благополучно забыта, и уже в наши дни венгерские учёные описали объект в свежей научной работе, потрясшей весь мир.

Реальность такова, что новейшее исследование венгров противоречит словам NASA, утверждающим, что на Марсе жизни нет. На обломках метеорита обнаружены кристаллы минерализованной органики, которые напоминают земных бактерий.

Существующее открытие позволяет экспертно предположить возможность существования жизни (в древние времена, если не сейчас) на Марсе и прочих планетах Солнечной системы.

Особо новость порадовала общественность мировых уфологов, которые давно утверждают, что пришельцы есть, и не только на Марсе – а буквально здесь, на Земле, у нас под носом. Кроме того, новое открытие венгерских учёных позволяет объективно щёлкнуть по носу NASA, которые, как известно, давно и безуспешно «скрывают».

Впрочем, эта черта NASA косвенно намекает на некий заговор, о чём нередко говорят уфологи и конспирологи со всего мира. NASA часто обвиняются в том, что-де знают правду о пришельцах (и даже контактируют с ними, обмениваясь технологиями), но молчат как партизаны (нагло врут), оставляя мировую общественность в неведении.

Забавно, но конспирологи, уфологи и прочие энтузиасты, утверждающие невероятное, в очередной раз могут оказаться правы. Кажущиеся шуткой фантастов рассказы о пришельцах с других миров – это то, что, возможно, ждёт всех нас в будущем.

Теперь у землян есть твёрдые научные обоснования возможности существования внеземной жизни. Учёным предстоит выяснить, имеет ли жизнь на Марсе место быть в наше время, или же находка относится к более древним временам, когда красная планета была бурно населена. Предполагается, что «марсианская» органика может содержать части ДНК древнего марсианина.

Об этом, к слову, очень часто рассказывает знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг, еженедельно находящий следы пришельцев на фотографиях NASA с Марса. Незаметные на первый взгляд мечи и топоры, оторванные головы инопланетян, плавсредства, строения, транспорты и простейшие орудия труда позволяют допустить правоту уфолога – в древности Марс мог быть густо населён цивилизацией, конец которой положила большая война или же некий космический катаклизм.