«Россия переедет в космос»: Эксперты рассказали о готовности правительства и граждан колонизовать Вселенную.

Сегодня, 05:30

Космическое будущее страны становится очевидным даже без уфологов. Проведённые соцопросы, новая экспозиция в московском планетарии и позиция Роскосмоса говорят об одном – страна полностью готова к покорению космических глубин.

Русские туристы скоро будут ездить не только в Египет и Турцию. Данные социального опроса, проведённого среди полутора тысяч граждан по всей стране, дали понять – треть россиян с удовольствием бы слетала на орбиту, если б такую возможность им предоставили (бесплатно).

Кроме того, по неподтверждённым пока данным, через пять лет в России может появиться частный космический туризм, вслед за рядом других стран, где такая услуга существует не первый год.

Всё это позволяет понять – страна твёрдо намерена оставаться на лидирующей позиции по космическому вопросу, отдельно в котором стоит выделить вопрос колонизации других планет. Об этом относительно недавно говорили в Роскосмосе, назвав XXI век веком колонизации Марса.

К слову, другие страны давно нацелились на красную планету – Илон Маск трубит об этом не первый год (правда, дальше «трубы» дело пока не зашло), сразу три марсохода NASA катаются сейчас по поверхности красной планеты, а Китай выбрал пока цель попроще – его луноход активно обследует обратную сторону земного спутника.

О возможности заселения Луны стало известно из готовящейся выставки в Московском планетарии. Согласно плана, который сейчас активно воплощается силами специалистов музея, в здании планетария будет выставлена модель будущей российской лунной базы длительного пребывания.

База будет вмещать всё необходимое – помещения для проживания и отдыха сотрудников, исследовательские лаборатории по ряду дисциплин, луноходы, взлётный и посадочный модули, автоматизированные системы, обсерваторию и даже пилотируемый корабль «Федерация».

Выставка приурочена ко Дню космонавтики 12 апреля. Всё это позволяет сделать выводы – граждане давно готовы к покорению космоса, а правительство активно занято перспективными разработками в космической отрасли. «Заполонение» Вселенной россиянами может начаться уже в ближайшие годы.

Сейчас экспертно сложно оценить, «переедет» ли Россия в космос насовсем, но, оценивая экологическое будущее планеты, такую вероятность стоит учитывать. Известно, что жизненно важные ресурсы планеты истощаются, рано или поздно их придётся заменить возобновляемыми энергоносителями.

Одним из них может стать солнечная энергия, которую также проще добывать на орбите – там она не фильтруется земной атмосферой. Шаги в этом направлении делает, к примеру, Китай, который недавно заявил о разработке орбитальной солнечной электростанции.