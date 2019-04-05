Мутации: Учёные выявили причину случайных сердечных приступов

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Американские ученые выявили мутации, приводящие к гипертрофической кардиомиопатии. Как выяснилось, природа сердечных приступов не спонтанна, и их можно будет предупреждать.

Специалисты Политехнического института Ренсслера предположили, что около 300 мутаций в тканях сердечной мышцы могут стать причиной увеличения сердца. Для исследования на молекулярном уровне было выбрано три мутации, изучение которых дало новую пищу. В частности, влияние мутаций на увеличение сердца зависит от изменений, которые она вызывает в белке.

Так, мутация белка миозина, отвечающего за силу сердечных сокращений, приводила к повышенной сократимости. Для опытов были отобраны плодовые мухи, в мышечных белках которых развилась мутация K146N. Наблюдение подтвердило гипотезу о «повышенной сократимости», согласно которой, сердце чаще находится в сокращенном состоянии, чем в расслабленном. Исходя из этого, анализ белочных мутаций в будущем поможет прогнозировать риск развития гипертрофической кардиомиопатии.

Стоит отметить, что ранее подобным образом была исследована мутация R249Q, которая демонстрировала противоположный результат. Так, подверженные ей белки генерировали меньше силы и энергии. Иначе говоря, не все мутации обуславливают причину случайных сердечных приступов.

В скором времени авторы данного исследования опубликуют результаты анализа третьей мутации, которые смогут подтвердить взаимосвязь с «повышенной сократимостью».