Учёные обнаружили в Китае новый вид пещерного человека

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Анализ останков возрастом более 200 тысяч лет не подтвердил родство с неандертальцами и денисовцами.

Археологи уже много лет изучают набор древних зубов, обнаруженный в 70-годах в Китае и возникший по их мнению примерно 200 тысяч лет назад.

Сначала они полагали, что это «homo erectus», то есть человек прямоходящий. Теперь исследователи полагают, что зубы могли возникнуть от его более продвинутого родственника. Возможно, это были неандертальцы, но скорее всего это новый вид пещерного человека.

К этому выводу учёные пришли, использовав микро компьютерную томографию и рентгеновскую визуализацию в 3D. Оказалось, что зубы не принадлежат ни одному из предполагаемых видов и их происхождению можно датировать к 240 тысяч лет назад.

Также не было обнаружено следов ДНК относительно недавно обнаруженных денисовских людей, что намекает на совершенно новый вид.

Пока происхождение зубов остаётся неясными, а учёные продолжать искать более окаменелые доказательства.

Но скорее всего в Китае был обнаружен совершенно новый вид пещерного человека. А это грандиозное открытие поможет заполнить проблемы в эволюционном древе человека.