«Роскосмос» или ВМФ?: Разведчик Нибиру замечен над Севастополем в преддверии Пасхи - уфологи

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Через несколько часов после Москвы неизвестный объект устроил световое шоу в небе над Крымом, как еще один предвестник Апокалипсиса. Очевидцы опасаются вторжения.

Сразу два поразительно похожих явления зафиксировали очевидцы в небе над столицей России и Севастополем. В Сети появились снимки, на которых четко видно солнечной гало примерно одинакового размера. Единственная разница – в Москве странное сферическое тело находится внизу, на горизонте гало, а в Севастополе оно уже прошло ¾ расстояния до Солнца.

По мнению большинства юзеров, это обычная оптическая иллюзия - гало, но некоторые отметили, что для гало должно быть значительно холоднее, при плюсовой температуре оно не появляется по определению. Вероятно, над Севастополем замечен разведчик Нибиру, которая в преддверии Пасхи должна нанести по Земле сокрушительный удар, если верить уфологам.

Возможно, инопланетная цивилизация действительно существует, может быть она даже проявляет к Земле и людям большой интерес и хочет захватить нашу планету, однако как подметили скептики, если жители Нибиру создали высокие технологии для космических путешествий, то наверняка они не будут «светиться», тем более над Москвой и Севастополем, где их если не «Роскосмос», то ВМФ точно с лёгкостью заметит.