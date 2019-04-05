Диетологи ни к чему: Приложения с искусственным интеллектом помогут эффективно похудеть к лету

Сегодня, 17:04

Специалисты назвали эффективные сервисы, которые помогут легко сбросить вес и привести тело в форму.

Учёные уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект может полностью заменить работу которую сегодня выполняет человек.

Если сказать проще, то роботы заменят людей, и диетологи будут ни к чему. Уже сейчас ИИ умеет находить нужную информацию в интернете, почти со 100% точностью определять заболевания и играть в настольные игры лучше любого профессионала.

Но не стоить воспринимать ИИ в штыки, ведь он является помощником, позволяющим сделать жизнь проще и комфортнее. Например, недавно были названы приложения с искусственным интеллектом, которые помогут эффективно похудеть к лету.

Учёные из Дрексельского университета разработали уникальное приложение OnTrack. Оно может анализировать привычки человека и прогнозировать моменты срыва с диеты.

Просто добавив информацию о том, когда был последний приём пищи и какие физические нагрузки были в течение дня, программа вычислит момент срыва и даст рекомендацию. Причём приложение способно с точностью до 75% указать этот момент.

Учёные протестировали его на более чем 50 пользователях, которые сидели на строжайшей диете. И выяснили, что практически всем удалось не только не сорваться с диеты, но и похудеть.

А в ближайшее время планируется запуск Google Coach, который станет своеобразным тренером для людей, следящих за своим весом. Он подскажет, что приготовить, какие упражнения выполнить, укажет ближайший ресторан полезной еды и поможет составить список покупок.

Похоже, что диетологи будут нам больше ни к чему. Все их функции выполнит искусственный интеллект.