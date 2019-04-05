«Викинги произошли от марсиан»: На Марсе найден топор древних великанов

Сегодня, 11:56

Известный американский исследователь обнаружил место военного столкновения. На фотографии NASA отчетливо виден топор, щиты и некоторые фрагменты, которые могли использоваться в качестве оружия гигантов с Марса.

Американский марсоход Curiosity постоянно исследует поверхность красной планеты и отправляет в NASA различные фотографии. Присланные им на этой неделе снимки могут стать важным доказательством того, что на Марсе действительно существовала цивилизация, конец которой положил крупный военный конфликт. Популярным уфологом Скоттм Уоррингом на красной планете был найден топор древних великанов, а также следы сражения. На снимках NASA можно отчетливо разглядеть предпологаемое орудие, напоминающий аналогичные топоры у викингов, несколько щитов и другие подозрительные предметы.

О жизни на Марсе идут споры длительное время, но технологии 21 века позволили приблизиться к разгадке. Рельеф красной планеты, и некоторые доказательства о присутствии на ней воды, позволяют себе представить планету, схожую на современную Землю. Территория Марса была значительно занята водой, а на суше росли довольно высокие растения. Это связано с низкой гравитацией. По найденному оружию можно предположить, что марсианская цивилизация не была намного развитее земной. Конспирологи уверены, что местные жители стали жертвой инопланетного вторжения от более высокоразвитой расы, которую можно сравнить с Аннунаками из Нибиру.

Но что же произошло с марсианами после сражения? Ответ можно найти в скандинавской мифологии. Ее основной идеей является эпическая битва между богами и различными чудовищами: великанами, гигантскими змеями, волками и другими. У этой битвы нет победителя, потому что великан Сурт уничтожит огнем всю планету. После этого жизнь должна возродиться заново. Эксперты предположили следующую картину. У марсиан мог произойти конфликт с какой-то цивилизацией. В ходе войны применяется довольно мощное вооружение, либо происходит какая-то катастрофа. В результате, часть выживших марсиан, неизвестным образом, перемещается на Землю, где под воздействием притяжения принимает человеческий вид. По предположениям мифологов, викинги произошли от марсиан. Конспирологи говорят, что подобная битва повторится, когда Нибиру столкнется с Землей.