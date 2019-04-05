«Взорвать астероид»: Японский зонд спас Землю под видом научных исследований

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Пока NASA пытается колонизовать Марс, японские исследователи провели беспрецедентную операцию в открытом космосе, тайные подробности которой рассказал уфолог-любитель.

Прямо как в фильме «Армагеддон» - беспрецедентная спасательная миссия в открытом космосе проведена японскими учёными, которые постарались скрыть подробности, следуя каким-то своим личным целям.

«Прессе рассказали только о взрыве в космосе. Якобы японский зонд сбросил на поверхность астероида подрывной заряд для создания искусственного кратера для исследований. На самом деле задача иная – отклонить астероид с траектории или просто взорвать его. Известно, что есть реальная вероятность столкновения астероида с Землёй», - рассказывает уфолог, пожелавший остаться инкогнито.

Известно, что Хаябуса-2, японский зонд-исследователь, недавно вышел на траекторию астероида Рюгу, чтобы провести научные исследования. По замыслу авторов затеи, зонд должен был сбросить на астероид подрывной заряд, чтобы проделать кратер, который впоследствии будет изучен зондом.

Российский уфолог опровергает эту информацию. По его словам, ведущие аэрокосмические предприятия давно отслеживают Рюгу, и скрывают информацию о его опасности для Земли, чтобы не допустить паники.

По словам уфолога, кратер нужен для установки основного заряда, который подорвёт астероид или отклонит его с траектории (это зависит от наличия внутренних полостей и основного материала, из которого «слеплен» камушек).

Из официальной прессы мы знаем, что первый подрыв произведён, теперь дело за посадкой зонда на поверхность астероида.

«Следом будет фаза бурения, после чего расположенный в «лунке» заряд доделает начатое – астероид мы больше не увидим, только его ошмётки», - не без радости заявляет специалист, - «но есть вероятность, что «камень» не разорвёт – тогда он просто отклонится в сторону, сведя к нулю вероятность столкновения с Землёй. Миссия будет выполнена»

Пользуясь случаем мы спросили исследователя о другой известной проблеме – приближение Нибиру к Земле и её гибель от «Планеты Х». Вот что он ответил:





«Это всё бред сивой кобылы, который муссируется профанами и недобросовестными журналистами. Нет никаких точных свидетельств о подобной угрозе, и вообще название «Нибиру» вызывает сомнения. Что говорить об астероидах, то как раз эта угроза вполне реальна»