«Взорвать астероид»: Японский зонд спас Землю под видом научных исследований

Пока NASA пытается колонизовать Марс, японские исследователи провели беспрецедентную операцию в открытом космосе, тайные подробности которой рассказал уфолог-любитель.
Прямо как в фильме «Армагеддон» - беспрецедентная спасательная миссия в открытом космосе проведена японскими учёными, которые постарались скрыть подробности, следуя каким-то своим личным целям.
Известно, что Хаябуса-2, японский зонд-исследователь, недавно вышел на траекторию астероида Рюгу, чтобы провести научные исследования. По замыслу авторов затеи, зонд должен был сбросить на астероид подрывной заряд, чтобы проделать кратер, который впоследствии будет изучен зондом.
Российский уфолог опровергает эту информацию. По его словам, ведущие аэрокосмические предприятия давно отслеживают Рюгу, и скрывают информацию о его опасности для Земли, чтобы не допустить паники.
По словам уфолога, кратер нужен для установки основного заряда, который подорвёт астероид или отклонит его с траектории (это зависит от наличия внутренних полостей и основного материала, из которого «слеплен» камушек).
Из официальной прессы мы знаем, что первый подрыв произведён, теперь дело за посадкой зонда на поверхность астероида.
Пользуясь случаем мы спросили исследователя о другой известной проблеме – приближение Нибиру к Земле и её гибель от «Планеты Х». Вот что он ответил: