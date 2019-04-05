«Ходячие трупы в прямом эфире: Вскрытие 4600-летней гробницы в Египте может выпустить наружу пришельцев-мутантов

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Российский уфолог прокомментировал безалаберные, по его мнению, намерения телеканала Discovery совместно с египтологами и авантюристами вскрыть древнюю гробницу, транслируя всё в прямой эфир телевидения.

«Это будет захватывающая ночь», - нагнетает интригу американский ведущий Джош Гейтс. Недавно стало известно, что Discovery, совместно с учёными и историками собирается вскрыть древнюю 4600-летнюю пирамиду в прямом эфире.

Вскрытие гробницы с 40 мумиями покажет британский телеканал DMAX в ночь с 7 на 8 апреля. Учёные и исследователи полны энтузиазма, а миллионы телезрителей по всему миру затаили дыхание в ожидании невероятного зрелища.

Однако, новость вызвала резкую критику в российском уфологическом сообществе. Среди собирателей тайных знаний о других цивилизациях есть давняя традиция считать Древний Египет местом бурной деятельности пришельцев из других миров.

По мнению нетрадиционных исследователей, некрополь у города Эль-Минья, который собираются «препарировать» телевизионщики и учёные, имеет прямое отношение к захоронениям «гостей из иного мира».

«Эти искатели сенсаций не ведают что творят. Есть прямые и косвенные свидетельства, что в древности в этом регионе велась активная деятельность инопланетян. Найдены инструменты, остатки аппаратуры и письменные источники тех времён. Эфир может обернуться ходячими трупами в кадре» - рассказывает российский уфолог.

Кроме того, известие о вскрытии гробницы в прямом эфире вызвало критику среди местных религиозных общин. Ряд духовных деятелей уже высказал своё «фи» телепроекту, посчитав, что, несмотря на пользу для истории, такое неуважительное отношение к древнему захоронению может навлечь на исследователей гнев высших сил.

Что же до уфологов, то открытое присутствие пришельцев в Древнем Египте – довольно популярная в их среде тема. Считается, что Древний Египет был создан при участии гостей из иных миров, пирамиды строились с использованием иноземных технологий и даже ряд фараонов был родом из пришельцев.

Что до захоронений, то процесс бальзамирования и мумификации некоторые из уфологов считают неудачным экспериментом по привитию человеку определённых мутаций, которые якобы способны «пробудить» его тело спустя множество веков. И даже якобы найдены древние папирусы, прямо указывающие на такую возможность.

Именно по поводу этих «пришельцев-мутантов» и высказывают беспокойство российские уфологи, говоря, что человечеству пока рано заигрывать с технологиями древних.