Хакеры создали вирус для подделки анализов в продвинутых клиниках

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Миллионы пациентов рискуют оплачивать лечение несуществующих болезней.

Врачи со всех уголков мира до сих пор оглядываются на израильскую медицину, которая неизменно опережала свои аналоги в других странах за счёт профессионализма своих специалистов и использования современных технологий. Однако, именно в Израиле впервые был обнаружен компьютерный вирус, который неизвестные хакеры создали для подделки анализов в продвинутых клиниках. Зловредный код может подключаться к интернет-системе больниц, в которую постоянно поступают данные от различных аппаратов, будь то МРТ или рентгенологическое оборудование. Вполне очевидно, что вирус создавался настоящими профессионалами своего дела, ведь он способен подделывать снимки КТ и МРТ так, что даже самые опытные врачи не могут отличить их от оригиналов. Подпрограмма может наносить на снимки изображения опухолей, которых на самом деле попросту нет.

В данный момент всё больше клиник проходят компьютеризацию для отслеживания состояния пациентов и надёжного хранения конфиденциальной медицинской информации. Именно поэтому с каждым днём всё больше пациентов рискует узнать о ложном раке, или прочих отклонениях в их организме, требующих немедленного и дорогостоящего лечения. Создание подобного вируса может быть выгодно владельцам частных клиник, ведь подделку анализов, из-за которых больницы будут зарабатывать немыслимые суммы денег за оказание ненужных услуг, легко выдать за проделку злых хакеров, якобы желающих пойти против системы. Чтобы избежать подобного исхода, следует перепроверять полученные анализы сразу в нескольких клиниках, так как лечение от рака может не только может «обчистить» банковские счета пациентов, но и привести их к летальному исходу из-за сильного воздействия ядовитых химикатов, требующихся для борьбы с опухолями.