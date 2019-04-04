Во всём виноваты учёные: Террористы смогут распространять смертельные вирусы с помощью комаров

Вчера, 23:00

Биологи рассекретили детали своей инновационной разработки.

Человечество уже не раз сталкивалось с актами агрессии со стороны террористов, но недавние достижения науки, судя по всему, рискуют сделать будущие теракты ещё смертоноснее. Недавно австралийские учёные научились совершенствовать ловушки для москитов для сбора их экскрементов и прочих веществ, покидающих их тела. Биологи догадались, что наличие болезнетворных вирусов в комарах можно выявить, исследовав выделения их организма. Во многих странах по всему миру москиты представляют собой смертельную опасность, распространяя лихорадку денге, вирус Западного Нила и прочие болезни. В одной лишь Украине эти насекомые переносят дирофиляриоз, туляремию, лимфатический филяриатоз, а также болезнь Лайма. Если экстремисты воспользуются достижениями австралийских экспертов и будут отлавливать комаров, заражённых опасными вирусами, вполне возможно, у них появится шанс распространять смертельные недуги, практически не оставляя за собой «след».

Правительству, вероятно, стоило бы ограничивать попадание подобной информации в свободный доступ, ведь такие сведения действительно могут помочь представителям террористических операций в планировании масштабных эпидемий. Заражённых комаров, очевидно, можно заставить взаимодействовать с другими особями, создавая всё больше биологических «бомб». Сложно представить, как быстро будут распространяться тропические лихорадки в мегаполисе, ведь подавляющая часть населения больших городов не привита от подобных болезней. Во всём, как бы глупо это не звучало, виноваты сами учёные, которые не видят, что их разработки порой могут быть использованы как во благо, так и во зло, о чём свидетельствует печальная история создания атомной бомбы.