Нибиру уже здесь! Приближение Планеты Х вызывает массовую истерию на Земле

«Судный день» и Апокалипсис сбивают людей с толку и привычной жизни, так появляются жители бункеров и проповедники тайных сообществ.
Разговоры о Планете Х Нибиру стали обыденным явлением для уфологов. Однако, если эксперты пытаются изучать инопланетную жизнь и понять существует ли тайная планета, то обычные люди всё чаще попадают в ловушку. Приближение Планеты Х вызывает массовую истерию на Земле. Снимки в соцсети Instagram с подтверждениями приближения Нибиру систематически публикуют очевидцы. Иногда это действительно необычайно страшные и неизвестные объекты и явления, но также в Сеть «сливают» фото-насмешки. Снимки «два Солнца», «Нибиру», «инопланетяне», уже стандартно вошли в жизнь людей, как фото котиков и цветов, пейзажей и еды. Свежим взглядом легко отличить фейк от реального кадра, но зачастую подобные публикации содержат дополнительное пугающее описание.
Таких сообщений сотни ежедневно на разных языках мира. В итоге охватывается колоссальная аудитория, и люди массово читают заявления о возможном Апокалипсисе. Ввиду этого, начинается подготовка к потопу, удару астероида, столкновения с Нибиру и даже прилёта НЛО. После прочтения такого рода данных и фото, люди начинают покидать свои жилища, уходя в лес и бункера. Естественно, эти случаи мало кому известны, и этих людей называют безумцами, но они живут в страхе.
Именно так люди и становятся заложниками своей доверчивости, недосказанности и неподтверждённости от учёных. В итоге медленно, но уверенно люди теряют веру в светлое будущее и готовы платить заработанные деньги за бункера или сыворотку для криоконсервации. Таким образом, приближение Планеты Х вызывает массовую истерию на Земле. Чтобы не стать жертвой подобных ситуаций стоит более тщательно проверять информацию, и не верить слепо в гипотезы, которые высказывают только предположения, а не факты.