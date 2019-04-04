Нибиру уже здесь! Приближение Планеты Х вызывает массовую истерию на Земле

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«Судный день» и Апокалипсис сбивают людей с толку и привычной жизни, так появляются жители бункеров и проповедники тайных сообществ.

Разговоры о Планете Х Нибиру стали обыденным явлением для уфологов. Однако, если эксперты пытаются изучать инопланетную жизнь и понять существует ли тайная планета, то обычные люди всё чаще попадают в ловушку. Приближение Планеты Х вызывает массовую истерию на Земле. Снимки в соцсети Instagram с подтверждениями приближения Нибиру систематически публикуют очевидцы. Иногда это действительно необычайно страшные и неизвестные объекты и явления, но также в Сеть «сливают» фото-насмешки. Снимки «два Солнца», «Нибиру», «инопланетяне», уже стандартно вошли в жизнь людей, как фото котиков и цветов, пейзажей и еды. Свежим взглядом легко отличить фейк от реального кадра, но зачастую подобные публикации содержат дополнительное пугающее описание.

«Нибиру планета х уже здесь! Не ударит Землю, но это будет очень близко! Так близко, что Луна ударит Землю !!! Многие химические тропы используются, чтобы скрыть это, вы можете не увидеть это сейчас, но через несколько лет вы увидите это своими глазами! И Бог поможет нам, если на планете есть Ануннаки, «так много людей умрет, я уже чувствую это», - пишет пользователь Instagram, подкрепляя свои пророческие слова снимками появления Нибиру.

Таких сообщений сотни ежедневно на разных языках мира. В итоге охватывается колоссальная аудитория, и люди массово читают заявления о возможном Апокалипсисе. Ввиду этого, начинается подготовка к потопу, удару астероида, столкновения с Нибиру и даже прилёта НЛО. После прочтения такого рода данных и фото, люди начинают покидать свои жилища, уходя в лес и бункера. Естественно, эти случаи мало кому известны, и этих людей называют безумцами, но они живут в страхе.

Именно так люди и становятся заложниками своей доверчивости, недосказанности и неподтверждённости от учёных. В итоге медленно, но уверенно люди теряют веру в светлое будущее и готовы платить заработанные деньги за бункера или сыворотку для криоконсервации. Таким образом, приближение Планеты Х вызывает массовую истерию на Земле. Чтобы не стать жертвой подобных ситуаций стоит более тщательно проверять информацию, и не верить слепо в гипотезы, которые высказывают только предположения, а не факты.