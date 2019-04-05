Эксперты: Всемирный потоп начнётся с «озеленения» Антарктики

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Глобальное потепление уже активно приближается из-за повышения уровня CO₂ в атмосфере, которое провоцирует рост характерных для плиоценового периода растений.

Разговоры о глобальных опасностях для человека очень впечатляют создателей фильмов-катастроф, но все же пугают людей. Много версий исчезновения человека предлагают в кино, но скорее всего совсем скоро один из сценариев станет реальностью. Дело в том, что эксперты предвидят появление новых лесов в Антарктике. На первый взгляд положительное явление озеленения планеты должно дать положительный эффект. Если более детально разобраться в вопросе, то Антарктика обогащается растениями, которые характерны для климата 3 млн лет назад. Именно появление признаков плиоценового периода может быть намёком на всемирный потоп, который начнётся с «озеленения» Антарктики. Эксперты пока проверяют информацию об этом предположении, но уже сейчас намекают, что ситуация на грани коллапса. Вопрос глобального потепления время от времени обсуждают все страны мира, но решительных действий никто не предпринимает. CO₂ продолжает распространяться в слоях атмосферы и сокращает озоновый шар, тем самым приближая описанный в Библии «судный день». Содержание CO₂ в атмосфере бьёт все рекорды, сегодня - около 400 частей на миллион (ppm) были характерны для плиоценового периода.

Экологи также подтверждают начало новой эры, которая стремительно развивается и может стать последней в истории человечества. Если выбросы углекислого газа продолжатся с нынешними темпами, к 2100 году уровень может вырасти до 1000 ppm. Если это действительно произойдет, то человечество окажется в ловушке своего прошлого. Из-за появления старого-нового климата и растений, характерных для той эпохи, то вполне вероятно нужно будет искать особые условия для жизни людей. Повышение уровня мирового океана, таяние ледников и появление новых растений, а может и животных, станет для человека выбором на пути. По первому варианту людям придётся справляться с проблемами и создавать новые механизмы для оптимизации своей жизни. В противном случае, шансы выжить у людей будут минимальными.

Таким образом, всемирный потом начнётся с «озеленения» Антарктики, если в ближайшее время не будет найден механизм «обхода» этого глобального процесса, то человечеству стоит искать базы для переселения в космическом пространстве.