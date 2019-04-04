Врачи смогли пересадить органы от зараженных гепатитом доноров без угрозы для пациентов

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Американские трансплантологи совершили революцию в медицине, успешно пересадив сердце и легкие от доноров с гепатитом С.

Бригада трансплантологов и инфекционистов из Brigham and Women's Hospital в Соединенных Штатах впервые в истории медицины успешно пересадила органы грудной клетки нуждающимся пациентам от зараженных гепатитом С доноров. Медикам удалось не допустить передачу инфекции реципиентам. К успеху данной процедуры привел месячный курс противовирусной терапии, который был назначен пациентам сразу после пересадки органов.

По словам ведущих американских медиков, прогресс в трансплантологии позволит значительно расширить базу донорских органов грудной клетки – сердца и легких. Хирург Стив Сингх считает, что результаты проделанных операций позволяют сделать вывод об успешном адаптировании пересаженных грудных органов не зависимо от того, был ли донор заражен гепатитом С или нет. В Соединенных Штатах ежегодно около тысячи пациентов умирали, не дождавшись донорского сердца или легких. В то же время, в стране увеличилась смертность от передозировки наркотическими веществами, при которой можно использовать органы грудной клетки в качестве донорских. Однако опасение гепатита С мешало это сделать. Исследования данного сегмента будут продолжены. На сегодняшний день 69 реципиентов дали согласие на участие в подобной трансплантации.