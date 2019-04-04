Ни боли, ни страха: Учёные рассказали, что чувствует умирающий человек

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Результаты эксперимента проведённого учёными доказали, что за несколько минут до смерти человек уже не испытывает боли.

Учёных всегда интересовало, какие именно ощущения человек испытывает во время смерти. Недавно австралийские исследователи провели эксперимент, результаты которого показали, что люди не испытывают ни боли, ни страха когда умирают.

В нём приняли участия тысячи людей. Оказалось, что около 85% умирающих почти не чувствовали боли. Лишь 7-8% сказали о сильных болевых ощущениях, а у 8% совсем пропал аппетит. Многие из опрошенных сообщали, что перед смертью чувствовали сильную усталость, а люди, которые одной ногой оказывались в могиле и испытали клиническую смерть, поведали, что испытывали ужасный страх, видели умерших родственников и даже говорили с ними. Некоторые говорили о ярком свете, которых обволакивал их тело. Другие же видели фантастических животных и птиц. Все они также не испытывали боли.

Все эти факты говорят о том, что умирающий человек в большинстве случаев испытывает облегчение.