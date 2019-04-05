Кольца деревьев рассказали учёным историю жителей Амазонии

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Новое исследование показало, как тропические деревья могут служить живым свидетельством прошлой человеческой деятельности на Амазонке. Они отображают на себе все беспорядки, происходящие в мире людей.

Дерево бразильского ореха крайне незаменимо при выживании человека в лесу Амазонки, по крайней мере так было в раннем голоцене. Как стало известно, кольца деревьев бразильского ореха в Центральной Амазонии рассказали ученым историю жителей той низменности. Деревья отражают более чем 400-летние изменения в человеческой деятельности, политике и социально-экономической деятельности в регионе.

Ученые намерены использовать исторические исследования для изучения влияния социальных и демографических изменений на нарушения леса и динамику роста у неотропического вида деревьев, бразильского ореха.

400 лет продолжается данное исследование и подтверждает, что доколониальное население оставило важные следы, а также помогло изменить структуру и ресурсы леса во времени.

Выяснилось, что во время перехода между сокращением численности коренного населения и расширением постколониального политического центра, количество населения было низким, что совпало с периодом, в течение которого в регионе не было создано новых деревьев.

Более поздний период возобновления формирования деревьев, также связан с изменениями в темпах роста существующих деревьев и совпадает с переходом к современной эксплуатации леса в конце 19-го и 20-го века.