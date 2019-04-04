10 лет с пользой: Учёные выяснили, почему ЭКО-малыши чаще болеют раком

Сегодня, 16:20

Несмотря на 40-летнюю историю проведения удачного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) люди все еще опасаются данного метода.

Накануне ученые обнаружили, что ЭКО-малыши чаще болеют раком. Однако это никак не связанно с самой процедурой, проблема заключается в фертильности родителей. Проще говоря, в способности мужчины или женщины к рождению детей.

Ученые из Университета Миннесоты провели 10 лет исследований с пользой и наконец-то выяснили, почему так происходит. Причина возникновения рака у детей, рожденных методом ЭКО заключается в проблемах их родителей, которые те имели еще при зачатии. Такой вывод последовал лишь после проверки данных 276 тысяч детей «из пробирки» и 2,2 миллионов малышей, появившихся на свет естественным путем.

Как показало исследование, дети из первой группы, подвержены возникновению рака на 17% выше, чем дети из второй группы. Но этот показатель крайне мал и появление рака у детей крайне мало по сравнению с взрослыми людьми. Зачастую в детском возрасте встречается рак печени, который напрямую связан с бесплодием родителей, но никак не с самой технологией ЭКО.

Также стало известно, что рожденные благодаря экстракорпоральному оплодотворению дети, все чаще склонны к сердечно-сосудистым расстройствам.