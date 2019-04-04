«NASA скрывает бурю крупнее Земли»: Пришельцы с Нибиру проводят испытания климатического оружия на Юпитере

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России, как и всему миру может угрожать новое оружие пришельцев, считает уфолог-специалист с Дальнего востока. По его мнению, NASA с самого основания агентства скрывает страшную правду о секретных пришельцев разработках в Солнечной системе, которые будут использованы против землян.

Погодная аномалия «Великое красное пятно» известна астрономам уже не первый десяток лет. «Красное пятно» - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Являясь антициклоном, вихрь, кочующий по поверхности Юпитера, является зоной повышенного давления и двигается по планете параллельно экватору.

Учёных поражает диаметр погодного явления – свыше 16000 километров, это более чем на 3000 километров превышает диаметр Земли по экватору. И дело даже не в чудовищном диаметре (Юпитер планета немаленькая), дело в том, что вихрь действует уже как минимум сотни лет, с его первого обнаружения в 1665 году итальянским и французским астрономом Джованни Кассини.

Явление непрерывно наблюдается уже без малого 200 лет, но только сейчас российский уфолог раскрывает суть этого загадочного явления. Известно, что NASA, наиболее информированная космическая служба в мире, готовит научную миссию к спутнику Юпитера Европа. Аппарат Europa Clipper будет использовать специальную антенну, способную передавать данные с расстояния в 628 млн км.

Однако же, как заявляет уфолог с Дальнего востока, ссылаясь на анонимный источник в NASA, настоящей задачей агентства является изучение Большого красного пятна на Юпитере. Известно, что самая крупная планета слишком опасна для спуска на её поверхность (огромная гравитация, плохая погода), плюс наблюдение с орбиты даст относительно стабильное, без просадок, соединение с Землёй.

Как утверждает уфолог, пришельцы с Нибиру не первую сотню лет как обосновались на Юпитере и, используя его как плацдарм для операций на Земле, тестирую там климатическое оружие невиданной мощи. Изучить угрозу или даже заиметь образец оружия и призвана миссия Europa Clipper.

«Буря крупнее Земли, которой сотни лет – дело нешуточное. Очевидно, что ни один штор столько не живёт, для его поддержания необходима искусственная «подпитка». Юпитер является чудесным прикрытием для пришельцев – чудовищная гравитация планеты не даст землянам ещё очень долго сесть на поверхность или даже изучить планету с близкого расстояния».

Очевидно, что Нибиру, которая уже давно угрожает нашей планете, могут применить против нас климатическое оружие, которое сейчас испытывают на другой планете. Масштабы разрушений от бури, которая покроет всю Землю, пока сложно даже представить.