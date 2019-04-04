«Последний день Нибиру»: В Роскосмос показали испытание нового боевого модуля «Казачок» - НПО против НЛО?

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Российские ученые Роскосмос показали предварительный вариант нового космического модуля, способного доставить «ценный груз» на планету Марс уже в 2020 году. В заверении руководства Научно-производственное объединение (НПО), закончено около 95% всей работы.

Сам модуль не только способен перенести часть научного оборудование в любую точку красной планет, в том числе и марсоход NASA, но и оснащен довольно серьезным вооружением, способным дать отпор инопланетному захватчику.

«НПО против НЛО? Звучит уже красиво», - комментируют пользователи твиттера, показанное Роскосмосом видео.

Сконструировано таких модулей будет 13 штук уже к концу 2019 года, и вся эта «чертова дюжина» станет авангардом Земли в битве за Марс. Также как в битве за Сталинград во Вторую мировую войну, когда девизом было «отступать нельзя, дальше Москва», так и сейчас — земляне положат все силы на битву с пришельцем, иначе Голубая планета останется уязвимым местом для удара.

Модуль получил довольно милое название «Казачок», и подобно казачьим войскам, жившим в Запорожской Сечи, они станут неукротимыми машинами для убийств.

Руководитель дирекции по исследованию Марса НПО им. Лавочкина Петр Меркулов заверил, что боевой модуль почти готов, необходимые детали будут доставлены представителями американского космического агентства NASA, после чего будет готовиться запуск.

Марсоход, оснащенный рядом протонных бомб, протестирован и готов к отправке в начале 2020 года. «Это будет последний день Нибиру! - заверяют ученые, - коллеги из NASA оказались довольны».

По сути, война будет проходить дистанционно, Россия подготовила армию солдат, способную оперативно высадится на красную планету, однако это остается на самый крайний случай, поскольку в случае, если войска Нибиру перейдут в лобовую атаку и модули не способны окажутся ее сдержать, марсоход, оснащенный несколькими протонными бомбами, сдетонирует. Химическое вещество внутри заряда вступит в реакцию с «отравленной» атмосферой Марса, что выжжет красную планету.