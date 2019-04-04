Пришельцы атакуют: В Техасе с начала года засекли 24 НЛО

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После Монтаны, Вайоминга, Юты, Колорадо, Майами и Небраски, южный штат остается самым привлекательным местом для инопланетных исследователей.

Надежды американцев на счастье в новом году рухнули еще за несколько минут до полуночи 31 декабря 2018 года. Именно в это время стало известно о том, что США атакуют пришельцы.

Сообщение пришло из Техаса. Житель Сан-Антонио стал свидетелем появления зловещих огненных оранжевых огней, беззвучно летящих на небольшой высоте. И это было только начало. Всего с начала года очевидцы засекли только в Техасе более сотни НЛО, причем 24 объекта удалось снять на камеру, сообщает Национальный центр сообщений об НЛО.

Эксперты отмечают многообразие форм и размеров НЛО. Они варьируются от странных огней и сгустков плазмы, до обычных летающих тарелок, которые традиционно парят над машинами и домами людей.

Если собрать все публичные свидетельства очевидцев, то получится, что за три месяца только США постели примерно 1200 НЛО. Уфологи считают, что есть основание полагать, что в этом году Землю посетили представители сразу нескольких инопланетных цивилизаций. Цель их визита до конца не ясна, но эксперты тщательно следят за появлением в Сети информации о похищении американцев.