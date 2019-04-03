Учёные: Синий свет способен уничтожить супербактерии

Вчера, 22:00

Антибиотики становятся бесполезны против любых бактерий, а это глобальная проблема здравоохранения.

Американские ученые Бостонского института в группе с институтом Предью провели долгие исследования в направлении светолечения, которые могут полностью заменить антибиотики.

По словам ученых, светолечение уничтожает лишь один вид супербактериий, однако к скорому будущему сможет уничтожать практически все. Основной уничтожений супербактериий является синий свет, который показывает уязвимые места.

Огромная группа ученых провела опыта на золотистом стафилококке. Это самый опасный вид, который может нести вред любому человеку.

Ученые создали довольно простой прибор с маленьким отверстием, через который способен проходить свет.

Добровольцами экспериментов стали мыши. Благодаря исследованиям ученые выяснили, что светолечение, к которому добавили перекись водорода с минимальной концентрацией, дала положительный эффект, раны стали затягиваться очень быстро. Светолечение было исследовано во всех диапазонах.

Стафилококк, как и многие другие бактерии производит пигменты, на которые ученые обратили большое внимание, как на более уязвимое место. Если направить на пигменты лучи, то активность бактерии будет сокращена.

Данная технология была принята министерство здравоохранения США, и будет испытываться на человеке.

Британские ученые уже исследовали данный метод, однако их целью была гипертония. Это хроническое заболевание, которое повышает уровень артериального давления. Светолечение понижает артериальное давление – дополнила группа экспертов.