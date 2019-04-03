«Кошачий каннибализм»: Минсельхоз США отказался от исследований над кошками

Вчера, 19:01

Начиная с 1982 года, в Министерстве сельскохозяйственного труда США проводились длительные эксперименты над котами. Ученые испытывали на животных воздействие токсоплазмоза.

Как известно, это паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами. На радость защитников, мучению котов пришел конец. 2 апреля Минсельхоз США отказался от исследований над кошками.

По словам пресс-службы федерального органа, ученые достигли поставленных целей и долгосрочный проект можно закрыть. Последующие эксперименты не входят сферу труда министерства и будут проводиться другими организациями, во благо охраны здоровья человечества.

В свою очередь, некоммерческая организация White Coat Waste Project, выступающая против экспериментов над животными, опубликовала ошеломляющие данные. Согласно которым, в процессе многолетнего эксперимента по заражению кошек паразитами, было потрачено 22 миллиона долларов и убито свыше 3 тысяч котов.

Об этом говорится в докладе НКО, под названием «Кошачий каннибализм в Министерстве сельского хозяйства». На страницах которого речь идет об ужасных махинациях правительственных властей. По их словам, ученые занимались закупкой сотни больных животных, причем не только кошек, в странах третьего мира, после чего умерщвляли их и скармливали останки здоровым животным.

На своей странице в Facebook, White Coat Waste Project опубликовало пост с радостным возгласом об окончании скотобойни.