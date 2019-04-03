Пыльный Бублик: Первое в истории науки фото чёрной дыры покажут 10 апреля

Вчера, 18:51

За годы упорного изучения «пожирателей» планет, только сейчас удалось запечатлеть роковую опасность, снимки будут официально представлены одновременно в 6 странах мира.

Из всех явлений, происходящих во Вселенной, одним из самых сложных для учёных является чёрная дыра. Эти монстры поглощают все, что находится рядом с ними, с такой силой тяжести, что даже свет не может вырваться. Хотя учёные немного знают о чёрных дырах, но уже 50 лет наблюдают за одной представительницей. Чёрная дыра находится в центре галактики. Символично, что изображения этой необычной и страшной субстанции исследователи пока не предоставляли. Первое в истории науки фото чёрной сверхмассивной дыры покажут 10 апреля сразу же в 6 странах мира. Эксперты подчёркивают, что на снимке изображен Стрелец А, сверхмассивная чёрная дыра в центре нашей галактики - Млечного Пути. Есть версия, что изображение фактически будет иметь «горизонт событий», который является краем чёрной дыры, куда свет не попадает. Некоторые исследователи предполагают, что изображение покажет тёмный шарик, окружённый кольцом яркого света.

Также учёные думают, что вокруг основания чёрной дыры должен находиться «бублик», то есть скопление газа и пыли. Этот необычный вид, на который намекают исследователи, может стать реальностью или же фейком уже на специальной конференции 10 апреля. Представленный снимок поможет учёным понять природу и свойства чёрных дыр. Полученные данные могут открыть новые исследования и помочь учёным быстрее и чётче определять местонахождение и характеристики областей пространства-времени. Таким образом, первое в истории науки фото чёрной сверхмассивной дыры покажут 10 апреля. Скорее всего, этот эпический снимок войдет в историю науки и останется в памяти учёных.