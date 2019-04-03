Google капут! Солнечные вспышки могут уничтожить спутники и «убить» интернет

Вчера, 20:50

Во втором полугодии 2019 мощная геомагнитная буря накроет все западное полушарие, «вырубив» большую часть телекоммуникационного оборудования.

Похоже космос приготовил для человечества настоящее испытание. Согласно прогнозам экспертов через 3-4 месяца большая часть мира погрузится в настоящее средневековье: исчезнет GPS, интернет, а заодно и все другие системы, «завязанные» на спутниках. Уничтожить спутники и «убить» Интернет могут солнечные вспышки, которые будут генерировать настоящие цунами рентгеновского излучения, которое неизбежно «сожжет» электронику.

В последний раз подобный супершторм наблюдали 160 лет назад. В мировой истории он известен как «событие Керрингтона», в честь учёного, который описал явление, а в России упоминается как «геомагнитная буря 1859 года». Известно, что мощности коронарного выброса было достаточно, чтобы полярное сияние продолжалось двое суток, причем видеть его могли даже в тропиках. Кроме того, всё, что как-то было связано с электричеством и радиочастотами вышло из строя: не работали телеграфы, операторы получали удары током от любых устройств, работающих от электричества, при этом аппаратура продолжала работать при отсутствии контакта к сетью. Все эти проблемы возникли из-за вспышки и колебаний в магнитосфере Земли.

В этом году, по прогнозам исследователей, явление повторится, только проблем из-за солнечной активности будет намного больше. Человечеству стоит подготовиться к масштабной катастрофе. Весь технический прогресс может стать частью истории. Спутники «умрут», интернета не будет, самые технологичные процессы остановятся. В городах не будет ни электричества, ни воды, ни еды, ни связи. Начнется хаос.

Конечно, вспышка наделает много бед, но поток чудовищной радиации все равно закончится, а последствия останутся. Примерный ущерб мировой экономике может достигнуть 80 млрд долларов, а общие убытки составят примерно 2 трлн. Больше всего пострадают телекоммуникационные компании, энергетика и космическая отрасль. Из 1500 тысяч работающих спутников, останется меньше половины. Учитывая, что почти половина их них используется поисковиками, можно предположить, что «Google капут!» придется констатировать в первую очередь.