Российские микробиологи первыми изучили бактерию, которая может выжить на Марсе

Вчера, 18:19

Бактерия Desulforudis audaxviator известна науке почти десять лет. Но лишь сейчас российские ученые смогли подвергнуть ее всестороннему исследованию.

Как сообщается, микробиологи из Томского университета впервые в мире выделили загадочную бактерию. Ее удалось обнаружить в образцах воды из нефтяных скважин Томской области. В ходе исследования выяснилось, что бактерия делится почти ежедневно. Она оказалась всеядной – исследователи «кормили» ее разными продуктами, из которых она смогла получить энергию. Но наиболее полезное воздействие на Desulforudis audaxviator оказывал водород.

Напомним, впервые след новой бактерии был обнаружен в золотодобывающем руднике на юге Африки. Ранее считалось, что подобные условия непригодны для жизни – в шахте отсутствовал свет и кислород. По этой причине бактерию прозвали «смелым путешественником». Считается, что она может полноценно существовать в открытом космосе. До сегодняшнего дня считалось, что Desulforudis audaxviator является крайне редким видом, который воспроизводится раз в несколько веков. Но российское открытие изменило это представление.