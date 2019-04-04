Буровые установки пришельцев на Марсе выделяют всё больше метана

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Специалисты NASA зафиксировали выбросы газа прямо из космоса.

В последнее время интерес человечества к Красной планете достиг невиданных масштабов, так как Марс многие считают ковчегом, куда можно будет отправиться, если на Земле жить больше будет нельзя. В данный момент марсианскую поверхность обследуют космический аппарат Mars Express, а также ровер Curiosity, чей «коллега» Opportunity перестал выходить на связь с командным центром NASA ещё в прошлом году при достаточно загадочных обстоятельствах. Недавно Curiosity зафиксировал наличие метана над поверхностью планеты, а позже и орбитальный летательный аппарат засёк мощнейшие выбросы этого газа прямо из космоса. Данная новость сразу же заинтересовала уфологов, которые до сих пор уверены, что Opportunity был уничтожен враждебными марсианами из-за того, что марсоход «увидел» то, что видеть был не должен. Исследователи глубокого космоса предположили, что Марс инопланетяне используют в качестве своеобразной базы для выработки полезных минералов и прочих ценных веществ, которые добывают буровые установки, скрытые под залежами красной породы от любопытных глаз землян.

Судя по всему, пришельцы могли узнать о планах человечества колонизировать Красную планету и решили ускорить темпы производства, из-за чего на Марсе шахты инопланетян в последнее время выделяют всё больше метана. Залежи данного газа нередко попадаются и земным шахтёрам при расширении выработок угля, поэтому не исключено, что его выбросы связаны с экстренным усилением добычи полезных ископаемых в недрах Красной планеты. Развитые внеземные создания могли оккупировать не только Марс, но и другие объекты в Солнечной системе, ведь до сих пор не доказано, что стало причиной внезапного прекращения миссий «Аполлон» по освоению Луны. Возможно, людям дали понять, что их считают непрошенными гостями, что может повториться вновь при колонизации Марса.