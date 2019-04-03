Эксперты: Всего 4 витамина навсегда избавят женщин от тонального крема и пудры

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Для здоровой и сияющей кожи больше не нужны «маскировочные» средства, ведь это не только полезно, но и по карману каждой красавице.

Резкая смена погоды, весенний авитаминоз и желание быть привлекательными заставляют женщин пользоваться дополнительными средствами для ухода за собой. Тональные крема, пудры, консилеры и корректоры начинают забирать у каждой красавицы не только время в обучении, как правильно это всё наносить, но и немалые деньги. В погоне за красотой, эксперты настаивают, что можно стать «фарфоровой» куклой и неестественным лицом-маской. Чтобы этого избежать стоит следовать одному простому совету, ухаживая за собой. Всего 4 витамина навсегда избавят женщин от тонального крема и пудры, только стоит правильно их использовать и не переусердствовать с дозировкой.

Витамин А (ретинол) сохраняет здоровыми кожу и слизистую оболочку некоторых частей тела. Хорошие источники витамина А: сыр, яйца, жирная рыба, молоко и йогурт, печень и обогащенные нежирные спреды. Витамин В2 (рибофлавин), помогает сохранить здоровье кожи, глаз и нервной системы. Его можно найти в молоке, яйцах, рисе и сухих завтраках. Витамин С помогает защитить клетки и сохранить их здоровыми, сохраняя при этом здоровую кожу, кровеносные сосуды, кости и хрящи. Он содержится в апельсинах, красном и зеленом перце, клубнике, черной смородине, брокколи, ростках и картофеле. Витамин Е помогает поддерживать здоровье кожи и глаз и укрепляет иммунную систему. Он содержится в растительных маслах, таких продуктов как соевое, кукурузное и оливковое масло, орехи и семена, а также пшеничный росток.

Таким образом, всего 4 витамина навсегда избавят женщин от тонального крема и пудры. Но стоить помнить о дозировке, ведь много витаминов – приравнивается в отравлению клеток. Лучше всего сначала проконсультироваться с лечащим врачом.