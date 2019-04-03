Сегодня, 18:00

Политики опасаются всеобщей паники из-за новостей о приближающемся конце света.

Учёные до сих пор не в состоянии определить, откуда взялись древние шумеры, и что за загадочное небесное тело они изображали на своих печатях и каменных фресках. Большинство исследователей полагает, что продвинутая цивилизация имела данные о планете под названием Нибиру, которая раз в несколько тысяч лет сближается с Землёй. Кроме того, знаменитый астроном Карлос Муньос Феррада, обладавший умением впадать в транс, откуда он черпал неизвестные для него знания, предсказал приближение Планеты Х ещё в 1940 году. Судя по всему, власти намеренно скрывали от народа правду о надвигающемся судном дне, когда орбита Земли может сместиться из-за гравитации Нибиру, и земной климат больше не будет пригоден для распространения жизни. В данный момент благодаря сокрытию трудов учёного упоминания о его работе лишь изредка встречаются в соцсетях, где единичные энтузиасты стараются донести правду до большинства безразличных граждан. Феррада говорил о планете, которая вопреки законам физики движется по орбите кометы, оставляя за собой соответствующий хвост. Учёный утверждал, что Нибиру движется по цикличному пути между двумя звёздами, одна из которых расположена в Солнечной системе.

Слова Карлоса Муньоса Феррада можно было бы воспринять как сущий бред, однако, специалист подкупал журналистов и прочих интересующихся Нибиру людей точнейшими расчётами, которые он попросту не мог выдумать. Астроном даже рассчитал траекторию полёта загадочной планеты-гиганта, предоставив подробные чертежи её перемещения в космосе, указав, каких скоростей Планета Х достигает, огибая звёзды. Феррада заявлял, что выжить после сближения с Нибиру смогут лишь 10% от всего населения Земли, но орбита Голубой планеты и Луны навсегда будет изменена до следующего появления планеты-убийцы рядом с Солнцем.