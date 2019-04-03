Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

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Теперь ученые могут наблюдать за активностью всей поверхности мозга в режиме реального времени.

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере. С его помощью можно проводить глобальные исследования мозга, которые позволят по новому понять состояние мозга человека, а главное отправить долой такие недуги, как сотрясение мозга, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Их главная цель – это понять, смогут ли они визуализировать и взаимодействовать с большими частями поверхности коры головного мозга мыши, на протяжении длительного периода. Новая технология позволяет ученым видеть большую часть коры в действии с беспрецедентным контролем и точностью, стимулируя определенные части мозга. Они обнаружили, что происходящее в одной части мозга, влияет и на другие части, причем одновременно.

Первым испытанием имплантата для черепа стала проверка взаимодействия легких сотрясений в одной части мозга и их влияние на другие, поскольку он реорганизуется структурно и функционально.

«Это исследование, которые мы не могли провести на людях, но поможет улучшить лечение для людей, которые испытывают травмы или заболевания головного мозга», - сказал соавтор исследования.

Известно, что мозг мыши не отвергает имплантат, что несомненно является плюсом.