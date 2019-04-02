Наследие предков-богов: В озере Титикака нашли доказательства существования религии инков задолго их появления

Вчера, 23:58

Религиозные подношения древней цивилизации Тиуанако, датированы V-XII веками. Артефакты могут указывать на более раннюю историю зарождения культуры, чем могли предположить ученые.

В озере Титикака нашли доказательства существования религии инков, которая существовала задолго до их появления. Найденные предметы принадлежат самой древней южноамериканской культуре Тиуанако, предшествовавшей инкам, и предположительно ведущей свой род от самих богов, точнее от бога радуги Ванакаури, прародителем которого мог быть сам «пернатый змеиный король» Кетцалькоатль, который, по преданию, создал Землю.

Наследие предков-богов передавалось из поколения в поколения со второго тысячелетия до нашей эры. Возможно, история древней цивилизации еще старше, но это станет известно, когда ученые закончат раскопки у рифа Хоа возле острова Солнца на озере Титикака в Боливии. Пока среди найденных предметов наиболее поражают искусно выполненные курильницы, украшения из золота, камня и ракушек. Отдельное место выделено археологами для сосудов в виде пум, в которых хранили благовония. Также обнаружены останки животных, которые должны были порадовать и умилостивить богов. Все предметы были затоплены как жертва богам, считают ученые.

Примечательно, что утверждение о наследовании инками священных церемоний больше не ставится под сомнение. Инки уверяли, что это наследие их предков-богов и теперь эксперты признают, что до инков существовала другая не менее развитая цивилизация. При этом ученые уже не раз заходили в тупик, пытаясь выяснить, зачем людям понадобились знания по математике и астрономии, если они никак не могли им пригодиться, а если они такие развитые, то почему не изобрели винт, колесо и прочие нужные предметы. Вопросы пока остаются без ответа. Возможно, выяснив как именно инки использовали эти знания, исследователи поймут, откуда они появились. А может быть это только докажет существование древних богов, тогда количество вопросов только увеличится.