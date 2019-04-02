Идеальная симметрия: Учёные обнаружили сверхлёгкую разновидность кислорода

Вчера, 21:57

Полученный газ исчезает мгновенно вслед за возникновением и становится заметным через продукты распада.

Американские учёные обнаружили сверхлёгкую разновидность кислорода. Он становится заметен только после распада. Модификацию кислород-11 наиболее распространенного химического элемента на Земле можно создать исключительно в лабораторных условиях. Самым интересным для физиков является факт, что данное вещество является зеркальным отражением лития-11. Ученые называют такую связь «идеальная симметрия». Свойства ядер кислорода-11 и лития-11 схожи, убеждены эксперты. Вместе с тем симметрия между элементами может растягиваться или нарушаться.

Физики из США прокомментировали открытие сверхлёгкого кислорода. По их словам, ядра считаются зеркалами, когда у одного имеется некое количество мельчайших частиц, а у другого обратное число. Например, соотношение 3:8 в кислороде-11. Характеристики подобных элементов однородны по энергии, а функции схожие.

Классический кислород входит в состав воздуха и очень важен для существования биологических видов на Земле. Без этого газа жизнь на Голубой планете была бы невозможна. В связи с важностью данного элемента, его тщательно изучают физики.