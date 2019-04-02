Учёные NASA взялись за выращивание «бактериальных фабрик» для будущих космических миссий

Вчера, 20:57

Паучий шелк и другие трудно производимые белки собираются получать с помощью новейших технологий ради грядущего освоения планет Солнечной системы.

Учёные агентства NASA взялись за выращивание «бактериальных фабрик» для будущих космических миссий, заявили исследователи на Национальном собрании и выставке Американского химического общества. Команда под руководством Фужонга Чжана из Вашингтонского университета в Сент-Луисе научилась производить паучий шелк. Этот материал один из немногих эволюционировал в природе на основе белков. Паучий шелк конкурирует с самыми современными искусственными материалами. Он может оказать огромную пользу людям в предстоящих космических полетах.

Стоит привести несколько примеров о данном материале. Паучий шелк прочнее и жестче стали. Его невозможно получать в больших количествах, а это делает материал уникальным и ценным. С помощью паучьего шелка можно создать сверпрочные канаты. Применение они найдут в промышленности, мореходстве, космической отрасли. Благодаря паучьему шелку можно произвести чрезвычайно крепкие веревочные лестницы и парашютные тросики.

Вот такой уникальный материал ученым удалось получить с помощью «бактериальных фабрик». Если в дальнейшем удастся выпускать паучий шелк в лабораторных условиях в больших количествах, то огромную пользу получит не только сфера ракетостроения, но также медицина и военная отрасль. Данный материал отлично подойдет для хирургических швов и пуленепробиваемой ткани.

На выходе человечество может получить непобедимых солдат, которых сложно убить, а раны на них будут заживать быстрее за счет использования новейшей технологии. Сейчас ученые пытаются увеличить объемы выпуска паучьего шелка в искусственных условиях.