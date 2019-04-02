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Накануне в Сети были опубликованы результаты многолетнего исследования, которым занимались эксперты Росконтроля.

Целью исследование стало определение качества молочных продуктов, а усваивание лактозы стало главным критерием в выборе подопытных. На сей раз, всеми любимые кошки, заменили мышей для испытания.

По приведенным данным, в эксперименте приняли участие свыше 60 животных, которых разделили на три группы.

Первой группе котов досталась натуральная молочная продукция, проверенная Росконтролем – молоко Valio, сметана «Брест-Литовск», ряженка Damate, сгущенка «Коровка из кореновки». В ходе эксперимента было выявлена, что у животных начала лосниться шерсть, а зубы стали на 30% острее. Это свидетельствует о качестве продуктов питания. К тому же, у котов наблюдался отличный аппетит и покладистый характер, что поспособствовало их дрессировке.

Однако вторая группа получила продукцию из «Черного списка» организации. Туда вошли «Рузский» йогурт и простокваша, кефир «Вкуснотеево» и сметана «Простоквашино». У данных подопытных сильно испортился характер, а от пальмового масла кожа начала блестеть и даже светиться в ночное время.

Третьей группе повезло больше всего. Им достались продукты, отмеченные знаком Росконтроля — молоко «Экомилк», йогурты «Савушкин продукт» и сыр «Радость вкуса». Эксперты подтвердили качество продукции, ведь коты находились в постоянном тонусе и были более активными, чем обычно.

Как известно, ни один подопытный Барсик не пострадал в ходе эксперимента.