Фейк или реальность?: Учёные выяснили, чем грозит миру глобальное потепление

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Пугающие сценарии глобального потепления ежегодно наводят страх на жителей Земли. Однако некоторые утверждают, что в таянии ледников можно найти плюсы. Эксперты выяснили, чем могут обернуться прогнозы учёных.

До сих пор тема глобального потепления порождает жаркие споры в научных кругах. Одни уверены, что природа сама стабилизирует обстановку, а потому ледники не растают. Другие же выдвигают на обсуждение мрачные сценарии конца света.

Так, один из создателей глобальной природоохранной организации Гринпис Патрик Мур заявил, что негативизм глобального потепления массово насаждается обществу. Он уверен, что сейчас в защите окружающей среды мало защиты, а одна сплошная политика, религия и идеология. Мур убеждён, что изменение климата – абсолютная ложь или фейк, но не реальность, используемая для контроля над обществом.

Однако учёные предоставляют данные официальной статистики, согласно которым уже через 100 лет температуры зимой в Северном полушарии поднимутся в среднем на 5-10 градусов по Цельсию. Об этом говорилось в официальном докладе ООН, который был опубликован в марте 2019 года. Эта информация действительно заставляет задуматься.

Интересно, но, по мнению некоторых теоретиков, для России глобальное потепление может обернуться сплошными плюсами. По прогнозу экспертов, уровень Мирового океана поднимется, если растает ледник Гренландии, однако, это событие не обернётся катастрофой. Более того, специалисты отмечают, что при таком сценарии страна сможет значительно поднять уровень сельского хозяйства, выведя в оборот большое количество земель.

Однако в настоящий момент сказать наверняка, чем грозит миру глобальное потепление, очень сложно. Специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться буквально каждый день из-за переменчивости окружающей среды. Но учёные не сдаются и планируют разработать методику, которая позволит сформировать самые вероятные сценарии дальнейшего изменения климата.