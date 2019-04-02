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Учёные впервые добились успеха от инновационной разработки.

Совсем недавно специалисты из дублинского колледжа опубликовали результаты своих исследований, в которых содержался доклад об эффективности использования квантового двигателя. Ознакомившись с данными тестирования, всемирно известный миллиардер Илон Маск, скорее всего, кусает локти, размышляя, почему его подопечные не додумались до столь блестящей идеи. Электромобили Маска пользуются популярностью по всему миру, так как всё больше людей решается на отказ от традиционных ДВС (двигателей внутреннего сгорания) в угоду сохранения безопасного климата не Земле. Однако, разработка физиков из Дублина, скорее всего, вскоре попросту обанкротит все нефтяные компании. Как выяснилось, учёным удалось получить невероятный КПД (коэффициент полезного действия) от своего детища, который превысил таковой у традиционных двигателей, установленных на большинстве современных автомобилей.

Установка использует энергию, получаемую от перемещения мельчайших частиц, нередко находящихся в суперпозиции, а это означает, что электроны в небольшой области брильянтового кристалла, постоянно «прыгают» с одного энергетического уровня на другой. Электроны в квантовом двигателе движутся подобно поршням в традиционных ДВС, если бы те могли находиться вверху и внизу одновременно. Большинство сознательных граждан осознаёт, что использование ДВС постепенно изменяет земной климат, способствуя глобальному потеплению, поэтому создание компактного квантового двигателя, работающего за счёт разгона электронов посредством лазера, может положить конец господству алчных нефтяных компаний. Кроме того, эффективность и дешевизна подобной установки, вполне возможно, сможет соперничать даже с электрокарами, работающими от чистого электричества.