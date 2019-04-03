Идёт третий всадник Апокалипсиса: Нибиру мстит Земле природными катаклизмами и обрекает людей на голод

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За дерзость ученых человечество заплатит страшную цену. Чем ближе Hubble к черной дыре, тем больше аномальных катаклизмов обрушивается на нашу планету, отмечают конспирологи.

За последние десять лет количество природных аномалий выросло в разы, а два последних года стали беспрецедентными по масштабам и мощности извержений вулканов, землетрясений и ливней. Именно так и видели ученые ближайшее будущее Земли, о чем было сказано в ежегодном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) за 2014 год. В этом же докладе содержался прогноз резкого ухудшения условий жизни на Земле. Людей неминуемо ждут: голод, эпидемии, катаклизмы.

Игнорировать прогнозы экспертов больше не получается. Сегодня уже очевидно, что слишком высокая температура воздуха и влажность, препятствуют любой нормальной деятельности людей, а находиться вне помещения скоро будет смертельно опасно.

Большинство людей уже в следующие несколько лет станут жертвами природных катаклизмов. Из-за наводнений начнутся эпидемии забытых болезней из средневековья, а засухи и пожары уничтожат сельскохозяйственные угодья и источники пресной воды, начнется голод. Вопреки ожиданиям, военные конфликты за контроль над водой и едой не будут длительными. Исчезать бесценные ресурсы будут в геометрической прогрессии.

Конспирологи отмечают, что примерно такие же сценарии можно найти в древних пророчествах. События последних лет полностью соответствуют сценарию Апокалипсиса и сегодня, вероятно, идет третий всадник – голод. Есть мнение, что Нибиру, высший космический разум или всемогущий бог мстит Земле природными катаклизмами и обрекает людей на голод, за то, что человечество возомнило себя венцом творения и принялось исследовать запретные темы: летать в космос, экспериментировать с новыми видами энергии и, главное, уничтожать свой дом.

Поверить в такую версию сложно, но если проследить хронологию событий, то все становится очевидно. Чем дальше в космос и глубже под землю и в океаны забирается человек, тем больше природных катастроф происходит. Кстати, ученые предупреждали, что как только Гольфстрим остановится или сместится, катастрофа неизбежна. Это уже произошло. Сегодня он не достигает Шпицбергена, а поворачивает в сторону Гренландии. Вероятно, его смещение продолжится и дальше вслед за северным магнитным полюсом.