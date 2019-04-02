Бумажные книги в топку: Эксперты назвали все преимущества от прочтения электронных книг

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Человек стоит на пороге современности, однако до сих пор расширяет свой кругозор и развивает зрительную память при помощи бумажных книг.

Бесспорно, с бумажной книгой в руках он выглядит эрудитом в глазах взрослого поколения, а также приобретает различные знания, что делает его умнее. Однако, если заменить бумажную книгу электронной, практически ничего из вышеперечисленного не изменить.

Эксперты утверждают, что книги – это прибыльный бизнес, особенно бумажные. Например, тираж «Властелина Колец» Дж. Толкиена составил 103 миллиона экземпляров.

Приобрести само устройство для прочтения книг крайне легко. Оно окупит свою стоимость после прочтения нескольких электронных вариантов книг, поскольку те зачастую стоят дешевле, чем бумажные образцы.

Эксперты призывают отправить бумажные книги в топку и перейти на электронные. Также они назвали все преимущества от прочтения таких книг.

В первую очередь важен малый объем электронных гаджетов, которые могут содержать в себе свыше сотни книг. Во-вторых – это крайне экологично, такие книги потребляют электричество, что крайне мало в отличии от дерева, чернил и других ресурсов. В-третьих – электронные книги не поддаются времени, как обычные книги. В-четвертых – есть книги, которые существуют лишь в электронном варианте. В-пятых – скачать издание можно 24 часа в сутки. В-шестых – такие книги очень мобильны и весят не более 200 грамм. Также некоторые производители учли проблематичность прочтения книг в темноте и снабдили ридеры подсветкой экрана.

Есть пять отличных приложений, которые позволят чтецам чувствовать себя более чем комфортно с электронной книгой в руках. Это: российский проект «MyBook», электронная библиотека «Bookmate», книжный магазин «Читай!», приложения «FBReader» и «Cool Reader».