От головной боли до диабета: Эксперты рассказали, чем опасна фальсификация продуктов питания

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С недавних пор полки магазин разделились на две части. Теперь там есть привычные продукты питания и так называемые аналоги. Однако дело не только в цене, но и в качестве.

Эксперты рассказали, чем же все-таки опасна фальсификация продуктов питания.

По традиции, молочные продукты не должны содержать в себе ни грамма растительного жира. В свою очередь «молокосодержащие» продукты, могут содержать в себе не менее 50% молочного жира. Таким образом производители экономят, заменяя сливочное масло на специальные заменители молочного жира. Их пищевая ценность не уступает натуральным молочным продуктам, а, следовательно, они не отличаются ни по вкусу, ни по температуре плавления. Это говорит об их безопасности для взрослого организма, а вот детям лучше не давать традиционную продукцию.

Что касается кефирного продукта, то здесь разница лишь во вкусе. В процессе приготовления производители используют не живые кефирные грибки, а сухие закваски, состоящие из тех же ингредиентов.

Спреды – это не маргарин. Они состоят из смеси сливочного масла и растительных жиров. Некоторые марки можно причислить к продуктам здорового питания, но только если в составе нет консервантов.

Однако, такие продукты, как кондитерский шоколад вместо обычного и нектар вместо сока, приносят лишь вред. Если часто их употреблять, то от головной боли можно дойти до диабета. Шоколад содержит в себе трансизомеры жирных кислот, которые вредны для здоровья. В состав нектара добавляют обычный сахар и лимонную кислоту, что раздражает желудок и ухудшает работу поджелудочной.