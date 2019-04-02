Пришельцы живут на дне кратеров: NASA годами скрывало фото инопланетных мегаполисов на Луне – уфолог

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Города внеземных созданий во многом схожи с человеческими образцами архитектуры.

Американское космическое агентство NASA регулярно публикует снимки Земли, Луны и других космических объектов, стараясь поддерживать публичность, чтобы избежать обвинений журналистов в сокрытии информации. Однако, агентство, судя по всему, годами скрывало фото инопланетных мегаполисов, расположенных на земном спутнике, редактируя снимки перед их публикацией. К такому выводу пришёл уфолог с мировым именем Скотт Уорринг, заметивший очертания городов, возможно построенных пришельцами, прямо на лунной поверхности. Уорринг экспериментировал с фильтрами во время осмотра свежих фотографий Луны, сделанных аппаратами NASA, что позволило ему осветлить тень в одном из кратеров, где и скрывались загадочные структуры. Приблизив отдельную область снимка, уфолог обнаружил аналог некоего города с очень высокой башней почти в самом его центре. Зачастую подобные шпили располагаются во многих земных мегаполисах, что по-видимому, сближает землян с обитателями Луны.

Уорринг заявил, что башня и окружающие шпиль структуры имеют слишком правильные геометрические очертания, чтобы быть обычными нагромождениями лунной породы. Специалист подтвердил, что на других снимках, сделанных представителями NASA, также могут скрываться доказательства того, что пришельцы действительно живут на дне кратеров на Луне, пользуясь тем, что тень в них никогда не исчезает из-за статичного расположения спутника по отношению к Солнцу. По подсчётам специалиста, размер лунного города составляет примерно 32 километра в ширину. На Луне остаются неисследованными тысячи, если не миллионы кратеров, поэтому Уорринг собирается продолжить своё расследование и разоблачить заговор американских спецслужб, доказав наличие внеземной жизни.