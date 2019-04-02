По секретным разработкам пришельцев: NASA вернётся на Луну на «инновационном» космическом корабле

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Разработчики сообщили, что создали механизм, который позволит летательным аппаратам изменять в воздухе форму крыла. Однако некоторые уверены, что это вовсе не земная технология, а результат взаимодействия с пришельцами.

За космическим агентством не раз было замечено утаивание информации. На этот раз в прессу просочилась информация о том, что NASA всерьёз занялось совершенствованием летательных аппаратов. Известно, что новый механизм позволит изменять форму крыла, для того чтобы лучше контролировать управление летательным аппаратом. Кроме того, сообщается, что с помощью крыла можно будет трансформировать полностью всё устройство благодаря конструкции, которая состоит из маленьких треугольных распорок.

Но эксперты сомневаются, что данный способ принадлежит авторству людей. Многие уверены, что NASA имеет прямой контакт с инопланетянами, передавшими ведомству свои технологии, которые используют, чтобы летать на своём «инновационном» космическом корабле.

Позже на фоне этого в космическом агентстве сообщили, что планируют вернуться на Луну уже в 2024 году. Многие отметили связь между новой разработкой и полётом к спутнику. Глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что одним из вариантов может быть специальный опускаемый модуль. Какими могут быть остальные, руководитель не стал рассказывать, однако, для многих всё стало ясно и так.

Эксперты отмечают, что к 2024 году космическое агентство сможет полностью воплотить проект космического корабля по секретным разработкам пришельцев, и отправить людей на Луну именно на нём.