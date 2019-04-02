«Гриб, кактус или коралл»: Снимки NASA показали на Марсе живое растение и плантации пришельцев – уфолог

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Обнаруженный объект имеет 5 отростков с частями в форме листьев. Эксперт отметил, что он очень похож на живое растение, что свидетельствует о наличии жизни на Красной планете.

Известный уфолог Джо Уайт записал небольшой видеоролик, где продемонстрировал странный объект, который обнаружил на фотографиях NASA. Специалист сообщил, что со спутников снимки получаются, как правило, не очень чёткими. Однако с помощью современных возможностей техники их можно значительно улучшить. Уайт уверен, что многие фотографии намерено делают в таком плохом качестве, поскольку они являются доказательством инопланетной жизни. Продолжение... По секретным разработкам пришельцев: NASA вернётся на Луну на «инновационном» космическом корабле Разработчики сообщили, что создали механизм, который позволит летательным аппаратам изменять в воздухе форму крыла. Однако некоторые уверены, что это вовсе не земная технология, а результат... Уфолог указал, что эти снимки показали ещё в 2014 году. Он предположил, что на фото вполне могли зафиксировать «гриб, кактус или коралл». При этом Джо Уайт заметил, что необязательно странный объект должен быть растением. Судя по его форме, есть вероятность, что это краб или насекомое, которое расположилось на камне. Хотя к версии с растением специалист всё же склоняется больше. Кроме того, он отмечал, что на Марсе и ранее находили грибы. Не так давно специалисты заявили, что на Красной планете есть 15 видов грибов. Даже сам Джо Уайт указывал на наличие «маленького гриба белого цвета».

Многие утверждают, что это прямое свидетельство не просто инопланетной жизни, которое игнорирует официальная наука уже многие годы, но и наличие развитой плантации пришельцев на Марсе. Интересно, что на Красной планете и раньше находили растения. В прошлом году ровер NASA's Mars Rover Curiosity опубликовал снимок, на котором изображён предмет, крайне похожий на засохшее дерево. Одни утверждали, что оно образовано лавой, другие заявляли, что это реальное марсианское растение.