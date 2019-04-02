«Землю ждет участь Марса»: уфологи обнаружили голову Сократа на красной планете

Сегодня, 06:48

После уничтожения у Земли будет два спутника, как и у Марса. Ученые считают, что красная планета имела такого же уничтожителя как и Нибиру, после чего «убийца» стал вторым небесным телом, сопровождающий мертвый Марс.

Независимые конспирологи из Америки внимательно следят за всем, что происходит в космосе. Они уверены, что NASA скрывает от мира множество информации, но для чего? Если Земле грозит опасность, то не стоит дожидаться опасности, как грома среди ясного неба. Один из уфологов плотно занимался изучением территорий Марса и был шокирован, обнаружив находку. На Марсе был запечатлен камень по всей форме напоминающий голову самого Сократа.

Уже существует доказательство того, что на Марсе когда-то была вода, а соответственно и жизнь. Многие уверены, что марсианская цивилизация не могла исчезнуть бесследно, их интеллект был очень хорошо развит, и они нашли новое место для того, чтобы продолжить жизнь. По-видимому, это оказалась Земля.

Эксперт обнаружил на территориях Марса каменное лицо, которое имеет множество деталей: шею, бороду, рот, глаза и нос. Чем сильнее ученый вглядывался в этот предмет, тем больше понимал, что каменный артефакт отчетливо напоминает лицо великого греческого философа и учителя Сократа. Большая часть уфологов выдвинула предположения, что этот древнегреческий уникум мог оказаться марсианином, что объясняет его передовой и организованный способ мышления и то, как он пытался повлиять на мир.

Как известно, у Марса имеется два спутника, но, по некоторым предположениям, второй спутник появился после апокалипсиса. Уфологи предположили, что это могла быть аналогичная планета Нибиру. Конспирологи строят догадки, что Землю ожидает такая же участь, а Нибиру после уничтожения земли станет второй Луной.

Возможно, именно поэтому Сократ учил людей прожить остаток жизни, обращая большее внимание на духовную составляющую, нежели на материальную, чтобы каждый прожитый день приносил душевный покой, так как он может стать последним.