Вдохновлённые медузами: Учёные создали «электронную кожу», которая восстанавливается при намокании

Вчера, 22:58

Она прозрачная, чувствительная к прикосновениям, растягивающаяся и отлично имитирует биологические ткани.

На данный момент основной проблемой самовосстанавливающихся материалов является их непрозрачность и неэффективность при попадании во влажную среду, заявил сотрудник Национального университета Сингапура Бенджамин Ти. Дабы избавиться от перечисленных недостатков учёные изучили поведение морских жителей. Вдохновленные медузами эксперты создали «электронную кожу», которая восстанавливается при намокании. Ранее инженеры создали практичный гель. Основным его недостатком является изменение формы при попадании во влажную среду. Новая «электронная кожа» лишена этих минусов.

«3D-печать нашего материала показывает потенциал производства полностью прозрачных электронных плат для использования в приложениях. Искусственную кожу также можно применять в робототехнике», заявил Бенджамин Ти.

Во время создания современных устройств ученые всё чаще обращают внимание на природу. Сейчас инженеров впечатлили медузы, и они создали прозрачную «электронную кожу». В прошлом специалистам приглянулись креветки-пистолеты. Благодаря данному морскому раку ученые создали плазменное оружие.