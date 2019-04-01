Вчера, 18:48

Инженер хочет построить одноразовый носитель на базе космического корабля Starship.

Илон Маск предложил новый дешёвый способ выхода за пределы Солнечной системы с помощью облегченной версии звездолета с минимальной полезной нагрузкой. Благодаря этому проекту удастся избежать огромных финансовых затрат. Основой целью миссии является покинуть пределы главного пояса астероидов Солнечной системы. Они располагаются на расстоянии 650 млн километров от Земли. На достижение конечного пункта нужно потратить много времени. Для минимизации потерь Илон Маск собирается применять для разгона зондов гравитацию Земли и забрасывать их на другие планеты по принципу миссии New Horizons.

Ученые называют выход за пределы Солнечной системы чрезвычайно сложным процессом. Для реализации проекта требуется хорошо продумать все нюансы. Физики говорят, если Space X удастся поднять Starship, то будущее космических исследований станет невероятно ярким. По мнению экспертов, амбициозный проект Маска вполне осуществим. С учетом нынешнего развития науки даже не придется осуществлять технологический прорыв для реализации задуманного.